Atentos por caída de “El Mencho”, difícil que gente del CJNG se refugie en Chihuahua: Santiago

El secretario general del Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que dentro de la Mesa Estatal de Seguridad se acordaron acciones para seguir blindando a la entidad ante la caída del líder criminal Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Explicó que se observan pocas posibilidades de que algún integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pretenda refugiarse en Chihuahua, sin embargo, las autoridades están atentas a cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

Mencionó que por una, todas las instituciones que están representadas en la Mesa, reportaron que no existe registro de la presencia de dicho cártel en la entidad y no se reportaron novedades durante el día de ayer.

“Seguimos en alerta, por supuesto, como siempre y todas nuestras acciones encaminadas a que los y las chihuahuenses puedan transitar por todo el Estado en paz”.