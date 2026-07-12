La chihuahuense Daniela Martínez debuta en el ranking internacional de paratriatlón

-Es beneficiaria del fondo ‘Meta Olímpica CUU’ comienza su ciclo clasificatorio a Los Ángeles 2028

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 12 de julio de 2026.- Ubicada oficialmente en la posición número 18 del ranking internacional, la chihuahuense Daniela Martínez Mariscal inició su ciclo de competencias clasificatorias con el objetivo de conquistar una plaza para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Con el respaldo del Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del fondo Meta Olímpica CUU y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, la atleta paralímpica participó en el Campeonato Americano de Paratriatlón, celebrado en Antofagasta, Chile, donde obtuvo la cuarta posición como integrante de la selección mexicana en donde estuvo acompañada por su entrenador Pedro Díaz del equipo UNITRI Chihuahua.

“No imaginaba que mi primera experiencia fuera tan dura. Vencí el miedo y salí a nadar en un mar activo, con marea y una temperatura de 14 grados; además, el oleaje complicaba la visibilidad de las boyas para continuar el trayecto”, declaró Daniela Martínez.

La chihuahuense registró un tiempo de 26:08 minutos en los 750 metros de natación en mar abierto; posteriormente completó los 20 kilómetros de ciclismo en 44:36 minutos y cerró la competencia con un tiempo de 27:43 minutos en los cinco kilómetros de carrera. Con este resultado, sumó 300 puntos en la clasificación PTS que la posiciona en el número 18 del ranking internacional.

“Fue un reto imponente. Sabía a lo que iba y estoy muy contenta; me sentí bien de haberlo terminado. Fui con el objetivo de ingresar al ranking internacional y con esta competencia comenzó mi ciclo paralímpico”, expresó.

Cabe mencionar, Daniela Martínez representó a México en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 dentro de la disciplina de parataekwondo y ahora, enfrenta un desafío completamente distinto y de mayor exigencia para consolidarse en el paratriatlón, una prueba que demanda dominar la natación, el ciclismo y la carrera en una misma competencia para llegar a Los Ángeles 2028, en donde buscará hacer campamentos de preparación y conocer las condiciones de mar de la región.