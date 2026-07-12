Sancionan a panistas por daño moral contra Miguel Torruco Marqués

Un juzgado con sede en la Ciudad de México declaró culpables y sentenció a los panistas Mauricio Tabe, Santiago Torreblanca y María Elena Pérez-Jaén, por daño moral contra Miguel Torruco Marqués.

En 2024, durante las elecciones presidenciales, los panistas afirmaron que Torruco Marqués omitió declarar un inmueble en su declaración patrimonial.

Sin embargo, un Juzgado de la Ciudad de México resolvió que las afirmaciones de los panistas son falsas, pues Torruco Marqués presentó, en tiempo y forma, su declaración inicial y la de conclusión del cargo, y que el inmueble ubicado en San Antonio, Texas, fue incorporado en sus declaraciones patrimoniales conforme a la ley.

La autoridad judicial determinó que las expresiones de los demandados no constituyeron una crítica política legítima sino manifestaciones falsas que causaron un daño moral al afectar su honor, reputación e imagen pública.

De esta forma, Mauricio Tabe, Santiago Torreblanca y María Elena Pérez-Jaén fueron condenados a:

– Pagar una indemnización por daño moral de 41 mil 58.50 pesos.

– Publicar la parte conducente de la resolución en las mismas cuentas de la red social X, donde difundieron las manifestaciones falsas.

– Publicar la sentencia en los medios de comunicación donde las declaraciones fueron reproducidas.

– Publicar la resolución en el periódico de más amplia circulación en la Ciudad de México.

Tras la resolución, Miguel Torruco Marqués subrayó la importancia de los límites dentro de la libertad de expresión y el derecho a la información cuando se difunden manifestaciones falsas que afectan el honor y la reputación de las personas.

Desde el primer día sostuve que las acusaciones eran falsas. Hoy una autoridad judicial me da la razón y confirma que la verdad estaba de nuestro lado. Esta sentencia reivindica mi honor y prestigio profesional de 55 años al servicio del turismo de México y envía un mensaje claro: en una democracia la crítica política siempre es legítima, pero la difusión de manifestaciones falsas tiene consecuencias legales”, dijo.

Asimismo, Torruco Marqués reiteró su respeto a la libertad de expresión, al escrutinio público y al debate democrático, y señaló que continuará defendiendo su nombre y su honor por las vías institucionales, con pleno respeto al Estado de derecho y a las resoluciones de los tribunales. y a los medios de impugnación que, en su caso, correspondan conforme al marco jurídico aplicable.