Localizan cuerpo de mujer en estado de descomposición en carretera Chihuahua-Cuauhtémoc

El cuerpo de al parecer de una mujer en avanzado estado de descomposición fue localizado en el fondo de una especie de barranco ubicado a la altura del kilómetro 23 de la carretera que conduce de Chihuahua a Cuauhtémoc.

Al lugar arribaron elementos de la policía estatal quienes tras varios minutos de búsqueda localizaron el cuerpo semienterado al fondo del barranco prosiguiendo acordonar el perímetro y desviando el tráfico hacia el carril derecho.

También arribaron elementos de la policía municipal quienes apoyaron en el aseguramiento de la escena donde personal de la fiscalía se hizo cargo de levantamiento del cuerpo y de la evidencia para una posterior investigación.