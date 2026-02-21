Ataque armado deja un muerto y un lesionado en la colonia Alfredo Chávez

La noche de este sábado se registró un ataque armado en el cruce de las calles Chuviscar y 24 de Febrero, en la colonia Alfredo Chávez, que dejó como saldo un joven sin vida y otro más gravemente lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres de entre 20 y 25 años de edad fueron acribillados cuando se encontraban al interior del arroyo ubicado en ese sector. Sujetos armados abrieron fuego en su contra para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Uno de los jóvenes perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que el segundo fue atendido por paramédicos de URGE y trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Al sitio arribaron elementos de las distintas corporaciones policiacas, quienes acordonaron la zona para resguardar la escena, mientras personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.