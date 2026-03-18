Ataque a ministeriales no ceja nuestro empeño, investigamos homicidios en Madera: Jáuregui

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno indicó que la agresión armada que sufrieron agentes ministeriales en el municipio de Madera no ceja el empeño de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Expresó que la Agencia está en seguimiento de diversas líneas de investigación por una serie de homicidios cometidos por grupos de la delincuencia organizada.

El ataque se registró en la cabecera municipal de Madera, registrándose únicamente daños en unos de los vehículos de los agentes ministeriales.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez señaló que los agresores huyeron a la Sierra.