Ataque a balazos en baile de Cajeme, Sonora, deja tres muertos

La Fiscalía de Sonora investiga un ataque armado entre delincuentes registrado la noche del jueves 1 de enero de 2026 en la Estación Corral del municipio de Cajeme, el cual dejó un saldo de al menos tres muertos y varias personas más lesionadas.

Según medios locales, el ataque ocurrió aproximadamente a las 22:00 h en un baile de la agrupación La Brissa, en donde la Fiscalía estatal apuntó que esto ocurrió derivado “de un conflicto entre personas relacionadas con actividades delictivas”,

“De acuerdo con los primeros datos, el ataque fue dirigido contra un objetivo específico, quien contaba con antecedentes delictivos y fue localizado sin vida en el lugar”, afirmó la autoridad de Sonora.

“En el hecho, dos personas más perdieron la vida, una de ellas durante su traslado a recibir atención médica y otra en el hospital. Asimismo, personas lesionadas fueron atendidas oportunamente, reportándose una en estado delicado y el resto fuera de peligro”, puntualizó.

Como parte de las diligencias se aseguraron indicios relevantes para la investigación, entre ellos un vehículo y dos armas de fuego.

Autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen acciones operativas y de investigación para ubicar a los probables responsables y esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía de Sonora indicó que continuará informando conforme avance la investigación por este ataque armado en un baile de Cajeme.

Hasta el momento, ninguna autoridad de la entidad ha informado de personas detenidas por esta agresión armada.

Con información de López-Dóriga Digital