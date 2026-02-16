Atacan a dos hombres con machete y disparos en Praderas del Sur; uno está grave

La noche de este lunes se registró un violento ataque en la colonia Praderas del Sur, donde dos hombres fueron agredidos con machetes y disparos de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Praderas de Gobi y Praderas Patagónicas. De acuerdo con los primeros reportes, uno de los afectados sufrió lesiones de gravedad, mientras que el segundo logró huir y resguardarse en una vivienda cercana tras la agresión.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar y solicitaron el apoyo de paramédicos de URGE, quienes brindaron atención médica a ambos lesionados. El primero de ellos fue trasladado a un hospital debido a la gravedad de sus heridas.

En tanto, el segundo hombre presentó esquirlazos y lesiones provocadas por machete; sin embargo, se negó a ser trasladado a un nosocomio, por lo que únicamente recibió curaciones en el sitio y permaneció en el domicilio donde se refugió.

La zona fue asegurada por agentes municipales, así como por personal del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de recabar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes en torno a este doble ataque.