Atacan a balazos a hombre en Jardines de Oriente; reportan tres disparos

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad resultó lesionado por arma de fuego la noche de este viernes en la colonia Jardines de Oriente, al exterior de su domicilio, en el cruce de Paseos del Pastizal y Parque de Ibirapuera.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió al menos tres impactos de bala, luego de ser agredida por tres sujetos que, según testigos, se desplazaban a bordo de bicicletas.

Tras el ataque, vecinos alertaron a las autoridades a través del número de emergencias, lo que generó una rápida movilización de elementos de la Policía Municipal, así como de paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

La zona fue acordonada por los agentes preventivos, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo del procesamiento de la escena, levantamiento de evidencias e inicio de las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hecho violento.