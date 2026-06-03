Ataca a su mamá de la tercera edad con un cuchillo en colonia San Patricio

Una mujer de 65 años de edad aproximadamente resultó gravemente lesionada con un arma punto cortante luego de que su hijo la atacara luego de al parecer estar intoxicado con alguna droga cuando se encontraban al interior de su domicilio ubicado en la calle San Jorge puse con San Francisco en la colonia San Patricio.

,La mujer adulta logra escapar y pedir auxilio con un vecino donde el sujeto la siguió atacandola con el propósito de acabar con su vida, quedando la mujer tendida en el suelo.

Fue auxiliada por el vecino, quien llamó a las autoridades arribando al lugar elementos de la policía municipal quienes detuvieron cuadras más adelante al hijo atacante.

El lugar fue acordonado por la autoridad, apoyados por ejército mexicano donde arribaron personal de la fiscalía del grupo de la FEM para investigar; la mujer fue llevada a un hospital por parte de paramédicos de cruz roja.