Santi Gimenez guarda el secreto sobre qué dijo Hincapié tras taparse la boca: ‘Tenemos códigos’

Uno de los momentos más comentados del Mundial 2026 fue la eliminación de Ecuador en Dieciseisavos de Final. El partido, dominado por el Tricolor, terminó con un episodio inédito en las coptas hasta ese momento: el defensor Piero Hincapié se fue expulsado tras un intercambio verbal con Santiago Gimenez, cubriéndose la boca para lanzar un mensaje que el delantero mexicano nunca revelará.

El incidente sancionado bajo la llamada ‘Ley Prestianni’, que condena expresiones ofensivas en el campo, derivó en la primera tarjeta roja en una máxima justa bajo esta premisa, acción de la que Gimenez no entrará en detalles ‘por códigos’ entre los futbolistas.

En un evento de la marca de lujo Bvlgary, un niño le preguntó al atacante del Milán sobre aquel enfrentamiento.

“La verdad, desde que he estado caminando en las calles de México, todo el mundo me pregunta lo mismo. No sé si tengas edad para saber lo que me dijo. La realidad es que entre futbolistas tenemos códigos; lo que pasa en la cancha, queda en la cancha. Sé que si lo digo aquí rompería un código; entonces, no puedo decirlo”, confesó.

Santiago Gimenez, de momento, sigue en recuperación tras su lesión de tobillo durante el Mundial 2026

Santiago Gimenez quedó fuera antes del arranque de campaña con el Milan tras sufrir un esguince de segundo grado en el tobillo derecho, el mismo que fue operado a finales de 2025. La lesión ocurrió en el duelo contra Inglaterra, cuando el jugador pisó mal y no pudo continuar.

Es decir, Gimenez será baja por al menos ocho semanas, aunque el tiempo de recuperación dependerá de su evolución. El atacante había regresado apenas dos meses antes del Mundial, tras una cirugía que lo marginó poco más de medio año del césped.

En ese tenor, Christian Pulisc, el 10 estadounidense, fue diagnosticado con una microfisura y hematoma óseo en la tibia y el peroné de la pierna derecha.

Pulisic sufrió la contusión durante la derrota 4-1 de Estados Unidos en Seattle ante Bélgica. El incidente ocurrió al minuto 52, cuando golpeó la pierna del capitán belga Youri Tielemans. Aunque permaneció en el campo, Pulisic salió cojeando y fue sustituido por Sebastian Berhalter al 59.

Con información de FoxSports