Rayo provoca explosión en iglesia de Acámbaro, Guanajuato; reportan cinco lesionados

La caída de un rayo provocó la explosión de material pirotécnico almacenado en una iglesia de la comunidad de San Antonio de Pantaleón, en Acámbaro (Guanajuato), con saldo de cinco personas lesionadas y daños considerables en el inmueble.

El incidente ocurrió la tarde del viernes, durante una tormenta eléctrica. De acuerdo con reportes, la descarga impactó la sacristía y bodega del templo, detonando la pirotecnia resguardada en el lugar.

La explosión derrumbó parte de la estructura y destruyó mobiliario. Habitantes de la comunidad salieron de sus viviendas tras escuchar el estruendo y solicitaron ayuda al Sistema de Emergencias.

Bomberos, paramédicos y personal de Protección Civil acudieron para auxiliar a las personas afectadas, retirar escombros y descartar riesgos adicionales en el inmueble.

Pirotecnia estaba destinada a las fiestas patronales

Entre los cinco lesionados se encontraba un adolescente que fue trasladado al Hospital General, mientras que las demás personas recibieron atención médica en el sitio, según medios locales.

La pirotecnia era almacenada para las celebraciones patronales de San Pantaleón, programadas para el próximo 27 de julio. Personal de seguridad acordonó la zona para impedir el ingreso de habitantes mientras continuaban las labores de revisión.

Con información de López-Dóriga Digital