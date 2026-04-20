Astronauta graba un video único de la Tierra y la Luna

El astronauta Reid Wiseman, que recientemente formó parte de la misión Artemis II de la NASA —el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años—, compartió este lunes en su cuenta de X un video de la Tierra y su satélite natural grabado con su móvil.

Only one chance in this lifetime… Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c — Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026

“Solo una oportunidad en la vida…”, comienza el texto. “Como contemplar la puesta de sol en la playa, desde el lugar más remoto del cosmos no pude resistirme a grabar un video de la puesta de la Tierra con mi teléfono móvil”, añade.

En este punto, indica que se oye el obturador de la cámara Nikon mientras la astronauta Christina Koch realiza tres fotos seguidas y captura esas “excepcionales imágenes” de la puesta de nuestro planeta con el objetivo de 400 mm, detallando que sus colegas Victor Glover y Jeremy Hansen estaban observando juntos desde la ventana 3.

“Apenas podía ver la Luna a través de la ventana de la escotilla de acoplamiento, pero el iPhone tenía el tamaño perfecto para capturar la vista…”, continúa Wiseman. “Este video no está recortado ni editado, con un ‘zoom’ de 8x, bastante comparable a la visión del ojo humano. Disfrútenlo”, concluye.