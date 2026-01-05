Así se jugará la ronda de comodines en los Playoffs de la NFL

La temporada regular de la NFL está a punto de llegar a su fin y los playoffs ya solo esperan un invitado con un partido por jugar en la Semana 18.

Los Denver Broncos y Seattle aseguraron terminar como sembrado N° 1 de la AFC y NFC, respectivamente, garantizando una semana de descanso en la Ronda de Comodines.

Denver derrotó en casa 19-3 a Los Angeles Chargers para asegurar la primera posición de la Conferencia Americana, dejando en el segundo sembrado a los New England Patriots, que cerraron la temporada regular apaleando 38-10 a los Miami Dolphins.

El sembrado N° 3 son los Jacksonville Jaguars, que derrotaron sin problemas 41-7 a los Tennessee Titans, mientras los Pittsburgh Steelers, que terminaron la temporada con una victoria sobre los Baltimore Ravens para llevarse el título de la AFC Norte, reclamaron el último boleto para los playoffs como sembrado N° 4 de la Conferencia Americana.

Así se jugará la Ronda de Comodines

Sábado 10 de enero

• (5) Los Angeles Rams en (4) Carolina Panthers (4:30 p.m. ET | 3:30 p.m. CDMX)

• (7) Green Bay Packers en (2) Chicago Bears (8 p.m. ET | 7 p.m. CDMX)

Domingo 11 de enero

• (6) Buffalo Bills en (3) Jacksonville Jaguars (1 p.m. ET | 12 p.m. CDMX)

• (6) San Francisco 49ers en (3) Philadelphia Eagles (4:30 p.m. ET | 3:30 p.m CDMX)

• (7) Los Angeles Chargers en (2) New England Patriots (8 p.m. ET | 7 p.m. CDMX)

Lunes 12 de enero

• (5) Houston Texans en (4) Pittsburgh Steelers (8:15 p.m. ET | 7:15 p.m. CDMX)

Descansan en la Ronda de Comodines: Denver Broncos (AFC), Seattle Seahawks (NFC).