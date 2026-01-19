Así rescataron a un gatito que se quedó atorado en un cajero automático

Los trabajadores de un local en Malasia llamaron a la Defensa Civil luego de intentar sin éxito ayudar a un gato que estaba atascado en la parte trasera de un cajero automático y luchaba por salir.

Tras varios intentos de rescatar al felino, uno de los rescatistas, comprometido con su labor, se vio obligado a meter su cuerpo en un reducido espacio en la parte superior del cajero mientras sus piernas colgaban en el aire y finalmente logró salvarlo.