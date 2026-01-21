Así recibió Mayfield la noticia de que Stefanski será el head coach de los Falcons

Baker Mayfield, quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, criticó al nuevo entrenador de los Atlanta Falcons, Kevin Stefanski, en una publicación en redes sociales el martes por la noche.

Stefanski fue el entrenador de Mayfield en los Cleveland Browns de 2018 a 2021. Mayfield escribió que todavía estaba “esperando un mensaje o una llamada” de Stefanski después de que los Browns lo “despidieran” como si fuera “un pedazo de basura”.

“No puedo esperar a verte dos veces al año, entrenador”, añadió Mayfield.

La publicación de Mayfield fue en respuesta a una publicación de un reportero del Atlanta Journal-Constitution que decía que Mayfield había “fracasado” en Cleveland.

“Decir que fracasé es una exageración”, escribió Mayfield.