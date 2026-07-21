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Así fue el heroico y angustioso rescate de un perrito a punto de ahogarse en California

Bomberos y policías de California (EE.UU.) rescataron a un perro perdido desde el 4 de julio que nadaba lejos de la orilla en las turbulentas aguas de la bahía de San Francisco.

Un dron lo localizó exhausto y grabó cuando un bote acudió en su ayuda. Tras ser sacado del agua mojado, agitado y con una herida en la mejilla causada por una gaviota, el animal logró reencontrarse a salvo con sus dueños.

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