Así fue el heroico y angustioso rescate de un perrito a punto de ahogarse en California

Bomberos y policías de California (EE.UU.) rescataron a un perro perdido desde el 4 de julio que nadaba lejos de la orilla en las turbulentas aguas de la bahía de San Francisco.

Firefighters rescued a missing dog found swimming in the San Francisco Bay after it escaped into the water and "just kept swimming.” The pup had been missing since July 4 before first responders brought it safely back to shore, where it was reunited with its owners. pic.twitter.com/qZo0yQ9N3W — Fox News (@FoxNews) July 20, 2026

Un dron lo localizó exhausto y grabó cuando un bote acudió en su ayuda. Tras ser sacado del agua mojado, agitado y con una herida en la mejilla causada por una gaviota, el animal logró reencontrarse a salvo con sus dueños.