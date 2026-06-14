Asesinan a Isela Lizbeth González, asambleísta del PRD en Oaxaca

Isela Lizbeth González López, contadora y asambleísta estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Oaxaca, fue asesinada con disparos de arma de fuego en el municipio de Pinotepa Nacional, en la región de la Costa.

El crimen ocurrió la tarde del viernes 12 de junio en la colonia El Porvenir, en la intersección de la calle 23ª Sur y 11ª Poniente, una zona habitacional del municipio. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue atacada diractamente por sujetos armados.

Tras la agresión, corporaciones de seguridad se movilizaron al lugar y acordonaron el área. Personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca acudió para realizar las diligencias correspondientes, levantar el cuerpo y ordenar la necropsia de ley.

Hasta la mañana de este sábado, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas ni respecto al posible móvil del asesinato. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

PRD exige investigar con perspectiva de género

La Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Oaxaca condenó el asesinato de González López, a quien identificó como integrante de ese instituto político, y expresó sus condolencias a familiares, amistades y seres queridos.

En su posicionamiento, el partido exigió a la Fiscalía estatal una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género. También pidió que el caso no quede impune y que la violencia contra las mujeres sea perseguida con todo el rigor de la ley.

El crimen de Isela Lizbeth González ocurre en un contexto de preocupación por la violencia contra mujeres en Oaxaca. De acuerdo con reportes citados por medios locales, en los últimos cinco días han sido asesinadas tres mujeres en distintos municipios del estado; además, organizaciones civiles han documentado 35 muertes violentas de mujeres en lo que va de 2026.

Con información de López-Dóriga Digital y medios estatales