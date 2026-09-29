Asesinan a Gerardo Sandoval Carrillo, excandidato de Morena a la alcaldía de Tlaltenango, Zacatecas; la Fiscalía investiga el crimen y aún no hay detenidos.
ASESINAN A GERARDO SANDOVAL CARRILLO, EXCANDIDATO A LA ALCALDÍA DE TLALTENANGO, ZACATECAS (MICHELLE ROJAS)
Gerardo Sandoval Carrillo, excandidato por Morena a la alcaldía de Tlaltenango, Zacatecas, fue asesinado a tiros la mañana del 28 de septiembre en su rancho, ubicado en el municipio de Santa María de la Paz.
Según los reportes, el ganadero fue atacado en su propiedad con arma de fuego, sufriendo heridas mortales; aunque recibió atención médica, murió poco después en un hospital.
Hasta el momento no hay detenidos y se desconoce el motivo del crimen. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) investiga el asesinato de Gerardo Sandoval Carrillo
Gerardo Sandoval Carrillo negó vínculos con el crimen organizado y haber recibido amenazas
Días antes de su asesinato, Gerardo Sandoval Carrillo había publicado un video en el que negaba vínculos con el crimen organizado o haber amenazado a una persona, como referían medios locales.
“Me parece muy grave que se haya referido que amenacé de muerte a alguien, vinculado al crimen organizado” GERARDO SANDOVAL CARRILLO, EXCANDIDATO A LA ALCALDÍA DE TLALTENANGO
Según la investigación preliminar, los hechos ocurrieron cuando Sandoval Carrillo salió de su casa rumbo a un rancho en el municipio de Santa María de la Pazpara alimentar a sus animales.
Al notar que no había vuelto, su esposa fue al rancho y lo halló herido, así que lo llevó a una clínica en Tlaltenango, donde, lamentablemente, murió después de recibir atención médica.
En el marco de las indagatorias preliminares, la Fiscalía de Zacatecas añadió a la carpeta de investigación la presunta amenaza, originada a partir de publicaciones de medios.
Investigan a responsables del asesinato de Gerardo Sandoval Carrillo
Por su parte, el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, afirmó que la Fiscalía General de Zacatecas se encuentra recabando datos de prueba para dar con los responsables de este hecho.
“Ningún hecho de violencia, incluido este, que atente en contra de la vida de las personas en Zacatecas o en contra de su integridad, deberá quedar impune”.RODRIGO REYES MUGÜERZA, SECRETARIO DE GOBIERNO DE ZACATECAS
Añadió que la fiscalía dará más información esta tarde sobre las investigaciones, pero por ahora “se está atendiendo y tenemos el compromiso de encontrar a los responsables”.
¿Quién era Gerardo Sandoval Carrillo, excandidato a la alcaldía de Tlaltenango, Zacatecas?
Gerardo Sandoval Carrillo fue un abogado, comerciante y ganadero de la región de Tlaltenango, Zacatecas, que en 2021 fue candidato a la presidencia municipal de Tlaltenango por Morena.