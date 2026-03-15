Aseguran vehículo calcinado y casquillos percutidos durante en Guachochi

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Despliegue Policial, implementó un operativo en el municipio de Guachochi, como parte de las estrategias de vigilancia para la protección de la ciudadanía

El despliegue se realizó la mañana del 14 de marzo en el poblado de Güirichique. En el recorrido por comunidades cercanas como Santa Anita, los elementos realizaron entrevistas con pobladores, quienes señalaron haber observado personas sospechosas y armadas en días anteriores en la zona.

Posteriormente, al realizar patrullajes en la comunidad de Nacachi, los agentes localizaron un vehículo calcinado y casquillos percutidos aparentemente calibre .223, sin que habitantes del lugar proporcionaran información adicional sobre los hechos.

La SSPE informó que las labores operativas continúan con el objetivo de fortalecer la seguridad en la zona serrana y prevenir actividades relacionadas con la producción de drogas sintéticas.