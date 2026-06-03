Aseguran una punta, resistencia y 2 bocinas en Cereso de Juárez

*Un total de 679 Personas Privadas de la Libertad fueron inspeccionadas

Como parte de los esfuerzos continuos para mantener el orden y la seguridad al interior de los centros penitenciarios, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, desplegó desde la mañana de este miércoles un operativo de revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social (CERESO) No.3, ubicado en Ciudad Juárez.

En esta intervención participó un contingente de más de 240 elementos de las distintas fuerzas del orden, en un frente común a través de la colaboración interinstitucional para revisar a 679 PPL. El despliegue incluyó la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y, por supuesto, los elementos de la Policía del Estado.

La jornada se centró en 156 estancias en los módulos de bajo riesgo, así como en el módulo destinado a las personas que cuentan con medidas especiales de seguridad, esto con la finalidad de detectar y retirar cualquier tipo de artefacto no permitida o hechizo que pueda poner en riesgo la integridad de las Personas Privadas de la Libertad.

Como resultado de la revisión se aseguraron 1 punta hechiza, 1 resistencia así como 2 bocinas, así como excedentes de mobiliario o prendas hechizas.

Cabe señalar que este tipo de acciones se realizan de manera constante y aleatoria en todos los centros penitenciarios del estado. La implementación de estas revisiones periódicas resulta fundamental para garantizar la gobernabilidad, salvaguardar la integridad física de los PPL, así como del personal que ahí labora, y prevenir situaciones que vulneren la tranquilidad del sistema penitenciario.