Aseguran restos óseos calcinados en Bocoyna

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, realizó un rastreo en la localidad de Agotare, municipio de Bocoyna, en donde localizó restos óseos con alteración térmica.

El informe ministerial indica que se localizó un espacio amplio en el cual se observan vestigios de fuego y a simple vista, se observan fragmentos óseos con alteración térmica por lo cual se inició el procedimiento para su recuperación.

Además de los diversos fragmentos que podrían corresponder al menos a un ser humano, se localizaron piezas dentales.

En los trabajos realizados desde temprana hora del martes 07 de abril del 2026, participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y un perito especialista en Criminalística de Campo y Fosas Clandestinas.

Todo lo asegurado fue trasladado a las instalaciones de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en Cuauhtémoc para llevar a cabo los estudios correspondientes que permitan la identificación.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.