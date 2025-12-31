Aseguran policías municipales más de 3 mil piezas durante operativo antipirotecnia



Como parte de las acciones implementadas durante este fin de año, la Unidad de Investigación de Delitos Contra Animales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, llevó a cabo un operativo antipirotecnia en colonias al norte de la ciudad, logrando el aseguramiento de más de 3 mil piezas de pirotecnia.

Personal adscrito a la Subdirección de Inteligencia de la Policía Municipal realizó recorridos en diversos puntos previamente denunciados como lugares de venta de este tipo de artefactos, dando como resultado el decomiso de 3 mil 111 piezas, consistentes en:

264 chifladores

14 tanques grandes

45 tanques chicos

594 luces de bengala pequeñas

112 luces de bengala grandes

55 luces de bengala medianas

16 luces de bengala jumbo

1,080 palomitas chicas

13 palomitas jumbo

918 cebollitas

Cabe destacar que el material asegurado fue depositado en el Departamento de Evidencias del Centro de Detención Municipal Zona Norte.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reitera el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de pirotecnia durante los festejos de fin de año, ya que no solo genera molestias por el ruido excesivo y contaminación, sino que también pone en riesgo la integridad física de quienes la utilizan, de las personas a su alrededor y de las mascotas, quienes pueden sufrir graves consecuencias.