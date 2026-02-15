Aseguran Defensa y GN armamento en casa de seguridad en Namiquipa

Las Comandancias de la XI Región Militar, 5/a. y 42/a. Zonas Militares, y la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en el Estado de Chihuahua hacen del conocimiento a la opinión pública que a las 0400 Hs. del 14 febrero del 2026, se recibió una denuncia ciudadana, respecto a la existencia de una casa de seguridad presuntamente empleada por integrantes de la delincuencia organizada en la comunidad Campo No. 1, municipio de Namiquipa, por lo cual se desplegó personal del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, quienes arribaron al lugar en cuestión, observando afuera de un domicilio a dos sujetos armados, mismos que al notar la presencia del personal castrense, emprendieron la huida, observando en el interior vehículos de diferentes características por lo que al ser un hecho en flagrancia, el personal militar estableció la seguridad periférica, obteniendo los siguientes resultados:

 19 armas largas.

 2 armas cortas.

 1 Aditamento lanzagranadas.

 7 granadas Cal. 40 mm.

 1 granada de mano.

 117 cargadores para arma larga.

 4 cargadores para arma corta.

 7 cargadores tipo tambor.

 5,839 Cartuchos.

 16 vehículos (4 con blindaje artesanal)

 11 chalecos tácticos.

 10 placas balísticas.

 9 placas artesanales para chaleco táctico.

 4 cascos kevlar.

 7 fornituras.

Tras el aseguramiento, se estableció coordinación con la Fiscalía General de la República, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, así como para la puesta a disposición del armamento, municiones, equipo táctico, vehículos, material explosivo.

La Guardia Nacional, y el Ejército Mexicano, refrendan su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad en el país específicamente en el estado de Chihuahua, actuando de manera coordinada con las autoridades civiles y respetuosas de los derechos humanos de las personas, en estricto apego a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.