Aseguran casi una tonelada de droga en Samalayuca; era transportada a bordo de un tráiler y hay un detenido

Derivado de la colaboración interinstitucional, la Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) participó en el arresto de Javier L. J., de 54 años de edad, a quien se le aseguró un tractocamión con placas del Estado de México, en el cual transportaba casi una tonelada de presunta droga. El hecho se registró en el municipio de Juárez, en la zona de Samalayuca.

La intervención ocurrió en el punto de revisión de Precos, cuando personal del Ejército Mexicano, durante sus revisiones de rutina, detectó un cargamento ilícito al interior de un tractocamión, motivo por el cual se solicitó el apoyo de la Policía del Estado para la aplicación de los protocolos correspondientes.

Durante la inspección, se localizó al interior del vehículo un total de 31 tambos metálicos con capacidad de 200 litros, que contenían 95 paquetes de marihuana, es decir, 966.2 kilogramos. Además, se aseguraron 30.4 kilogramos de presunto cristal y 10.8 kilogramos de presunta goma.

Asimismo, al conductor se le aseguró un arma de fuego corta calibre .40 mm, dos cargadores y 27 cartuchos útiles, lo que reforzó la puesta a disposición inmediata ante la autoridad competente.

Derivado de estos hechos, el sujeto fue detenido de manera formal y trasladado para ser puesto a disposición del Ministerio Público, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes y el debido proceso legal.

Este aseguramiento refleja la efectividad de la coordinación interinstitucional con las fuerzas federales, que permite ampliar el alcance operativo y fortalecer las acciones de seguridad en el estado, como parte de la estrategia de Seguridad Pública impulsada por Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.