Aseguran armamento de alto poder y vehículos tras enfrentamiento en la región de Cuauhtémoc

Como resultado de los operativos de prevención y disuasión del delito en zonas de difícil acceso, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, a través de la Policía Rural, logró el aseguramiento de un importante arsenal que incluye un arma calibre .50, droga y cuatro vehículos, tras un enfrentamiento en la región serrana a la altura de la caseta Cuauhtémoc.

Los hechos se registraron la tarde de este 13 de mayo, cuando elementos de la SSPE que patrullaban brechas detectaron un convoy de hombres armados. Al notar la presencia policial, los civiles se dieron a la fuga, lo cual inició una persecución por caminos de difícil acceso; posteriormente, el grupo armado abrió fuego contra los oficiales.

Los elementos de la Subsecretaría de Despliegue Policial respondieron de inmediato a la agresión, superando en volumen de fuego a los presuntos delincuentes.

Al verse rebasados por los efectivos estatales, los agresores optaron por abandonar las unidades para bloquear el caminos y huir entre el terreno accidentado.

En el lugar, los agentes aseguraron tres armas largas y un fusil de alta potencia calibre .50, además de 20 cargadores y más de 570 cartuchos útiles de diversos calibres. Al interior de las unidades también se localizaron siete chalecos portaplacas, un casco balístico y casi medio kilogramo de una hierba con las características propias de la marihuana.

Los vehículos asegurados corresponden a una Dodge Durango con reporte de robo en Texas, una RAM 2500 con reporte de robo en Albuquerque, una Ford Platinum y una GMC Yukon.

Cabe destacar que, tras el intercambio de disparos, no se reportaron elementos lesionados, procediendo de inmediato al despliegue de un operativo de rastreo en la zona para dar con los responsables.

Finalmente, el secretario Gilberto Loya instruyó mantener la presencia permanente de la Policía Rural y los grupos especiales en la región occidente para garantizar la paz de los habitantes.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, reafirmando el compromiso de la SSPE de combatir frontalmente a los grupos criminales con toda la fuerza del Estado.