Aseguran a dos por delitos contra la salud al centro y sur de la ciudad en distintos hechos

Dos hombres fueron detenidos en distintos hechos por policías municipales y miembros de células BOI, acusados de delitos contra la salud, ya qué se les localizó entre sus posesiones, sustancias con las características de la drogas conocidas como cristal y cocaína.

En el primero de los hechos gracias a recorridos de vigilancia por las calles Juárez y 43, agentes municipales detuvieron a un hombre identificado como Iván Alejandro O.G., quién portaba entre sus pertenencias una bolsa transparente que en su interior contenía una sustancia granulosa y cristalina con las características propias del cristal.

Mientras que Heber M.D., fue asegurado por la Célula BOI, en la avenida de las Industrias y 27 de noviembre, portando 28 envoltorios plásticos color negro, que en su interior contiene una sustancia blanquecina y fina con las características similares a la droga conocida como cocaína.

Ambos detenidos fueron ingresados a los Centros de Detención sur y norte respectivamente y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, para que se determine su situación legal y se realicen las indagatorias correspondientes.

_El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente, quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él._