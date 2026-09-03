Asegura SSPE precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través del operativo desplegado en el municipio de Hidalgo del Parral y alrededores, llevó a cabo la localización y aseguramiento de presuntos precursores químicos relacionados con la fabricación de presuntas drogas sintéticas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3 pm del pasado 2 de septiembre, en coordinación con autoridades federales, cuando gracias a los recorridos de vigilancia y despliegues en zona, se localizó en la serranía una costalera y diversos artículos de interés.

Al acercase, los elementos determinaron que en el sitio se encontraban 124 costales de ácido tartárico, así como diversos costales cuyo contenido no fue identificado sino hasta que lo determine un examen químico, así como diversos materiales de tipo plasta, también pendientes de análisis pericial.

Los elementos de inmediato y en apego a los protocolos, hicieron uso del equipo de protección personal para evitar el contacto directo y con ello, evitar una posible afectación a la salud. Asimismo, la zona fue resguardada por los elementos, quienes adicionalmente se desplegaron en la búsqueda de los posibles responsables.

Estas acciones forman parte del operativo desplegado por Gilberto Loya, el cual ya permitió en la región el aseguramiento de un presunto laboratorio clandestino de drogas sintéticas, y que además mantiene el despliegue de elementos para brindar seguridad a las familias.