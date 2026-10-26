Asegura SSPE camioneta y 23 indicios balísticos tras reporte de detonaciones en Chihuahua

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) aseguraron una camioneta Ford F-150 y 23 indicios balísticos, entre cartuchos útiles y casquillos percutidos, luego de escuchar detonaciones de arma de fuego durante recorridos de vigilancia y prevención por instrucción del Secretario Luis Aguirre en el camino a Carrizalillo

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 26 de octubre, cuando los agentes detectaron un vehículo estacionado y escucharon lo que parecían ser varias detonaciones. Al aproximarse, observaron una camioneta color arena con dos hombres a bordo, quienes emprendieron la huida.

Los policías siguieron el vehículo hasta un rancho sin salida, donde los dos ocupantes descendieron y escaparon a pie. Los elementos realizaron recorridos de búsqueda en un radio aproximado de 700 metros, sin lograr localizarlos.

Al inspeccionar la camioneta, una Ford F-150 modelo 2005, los agentes encontraron 21 cartuchos útiles calibre 7.62×39 milímetros, así como dos casquillos percutidos del mismo calibre.

La unidad fue asegurada y trasladada al Complejo Estatal de Seguridad Pública C4 para la elaboración de la documentación correspondiente. Posteriormente, tanto el vehículo como los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que dará seguimiento a las investigaciones.

La SSPE mantiene los recorridos de vigilancia y prevención en la capital del estado para atender situaciones que puedan representar un riesgo para la población y actuar conforme a los procedimientos establecidos.