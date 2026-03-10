Asegura SSPE armamento y equipo táctico en campamento improvisado cerca de Chorreras, municipio de Aldama

Policías de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en colaboración con el Ejército Mexicano, llevaron a cabo la localización y posterior inhabilitación de un campamento, presuntamente utilizado por el crimen organizado en las cercanías del poblado de Chorreras, municipio de Aldama, en donde fue asegurada un arma larga de fuego, así como cartuchos y equipo táctico.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del 9 de marzo, cuando policías que realizaban labores de observadores aéreos en el helicóptero de la SSPE, localizaron en lo alto de un cerro, lo que parecía ser un campamento improvisado, por lo que, se realizó una maniobra de aterrizaje y despliegue rápido para asegurar la zona.

En paralelo, los elementos en tierra se acercaron a la brevedad y se desplegaron en la zona para realizar labores de rastreo. Derivado del operativo, se aseguró un fusil, 9 cargadores, así como 88 cartuchos útiles, 2 pecheras tácticas, además de porta cargadores.

Asimismo, en el campamento se localizaron estructuras improvisadas que fungían como parapetos, mismos que fueron destruidos por las fuerzas del orden para evitar su uso.

Cabe mencionar que lo asegurado fue trasladado a Chihuahua para su posterior puesta a disposición ante el Ministerio Público, en función de continuar con las investigaciones pertinentes.

Este hecho forma parte del despliegue permanente que la Policía del Estado mantiene en el municipio de Ojinaga, Coyame, Aldama y zonas aledañas, y que tiene por objetivo combatir a la criminalidad y generar entornos de tranquilidad para la población, lo cual forma parte de la estrategia frontal de seguridad pública de Gilberto Loya, bajo la premisa de que, con seguridad damos resultados.