Asegura SSPE a sujeto con droga y armamento en Ojinaga

La Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo el arresto de un sujeto en el municipio de Ojinaga, identificado como Eduardo Arath L. L., a quien se le aseguraron armas de fuego, equipo táctico y presunta droga.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de febrero, en la colonia Francisco Villa, cuando los elementos detectaron al individuo a bordo de un vehículo Chevrolet Equinox modelo 2007, quien portaba visiblemente un arma de fuego, motivo por el cual se realizó una intervención policial inmediata.

Tras efectuar la revisión correspondiente, los agentes aseguraron un arma larga, dos armas cortas, siete cargadores y 111 cartuchos útiles de distintos calibres, así como dos placas balísticas. Asimismo, se localizó un envoltorio plástico que contenía más de 2.1 kilogramos de presunta marihuana, además de una dosis de presunta cocaína.

Durante la intervención, el sujeto intentó ofrecer a los elementos la cantidad de 20 mil pesos en efectivo, conducta que constituye un delito, por lo que se procedió a su formal arresto, junto con el aseguramiento del vehículo y los objetos localizados.

El detenido y todo lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, a fin de dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

Estos hechos son resultado del operativo permanente que actualmente se mantiene en el municipio de Ojinaga, como parte de las acciones para disuadir conductas delictivas y fortalecer la seguridad en la región, dentro de la estrategia de Seguridad Pública impulsada por Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.