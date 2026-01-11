Asegura SSPE a masculino en posesión de vehículo con reporte de robo en Ciudad Juárez

Como resultado de los operativos especiales de vigilancia y combate al delito que se mantienen de forma permanente en Ciudad Juárez, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) aseguró a un masculino en posesión de un vehículo con reporte de robo vigente, durante la noche del viernes 10 de enero.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:55 horas, cuando elementos de la Subsecretaría de Estado Mayor, realizaban un operativo coordinado con personal de Fuerza Especial SWAT, Detectives e Inteligencia, en el cruce de las calles Islas Santo Domingo e Islas Barbados.

Durante el despliegue táctico, los agentes marcaron el alto a un vehículo Nissan Versa color blanco, el cual era conducido por un masculino que se identificó como Miguel Ángel R.S, de 28 años de edad, originario del estado de Durango. Al realizar la verificación correspondiente de las placas en las plataformas institucionales, se confirmó que el automóvil contaba con reporte de robo vigente, con fecha del 27 de mayo de 2025.

Derivado de lo anterior, se procedió al aseguramiento inmediato del conductor, así como del vehículo, garantizando en todo momento el apego a los protocolos legales. Posteriormente, el masculino fue trasladado a las instalaciones del Centro de Mando, donde se llevaron a cabo los trámites correspondientes para su puesta a disposición de la autoridad competente.

Este resultado es reflejo del trabajo coordinado entre las áreas operativas, de inteligencia y tácticas de la SSPE, así como del uso estratégico de las herramientas de consulta y verificación que permiten detectar de manera oportuna vehículos relacionados con hechos delictivos.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, ha reiterado que el fortalecimiento de los operativos conjuntos y la presencia permanente en zonas estratégicas forman parte de una estrategia integral para inhibir delitos patrimoniales y devolver la tranquilidad a las familias juarenses, destacando que con seguridad, damos resultados.