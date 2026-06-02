Asegura SSPE 89 kilos de marihuana y pick-up robada en Cusihuiriachi

Como resultado de las estrategias de colaboración interinstitucional en la región occidente, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, llevó a cabo el aseguramiento de un vehículo tipo pick-up con reporte de robo, el cual transportaba en su interior un cargamento de 89 kilogramos de presunta marihuana.

Los hechos se registraron durante la tarde del pasado lunes, cuando agentes de la Policía del Estado, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, realizaban recorridos de vigilancia y prevención del delito sobre la brecha que comprende del poblado de San Bernabé hacia la zona conocida como El Aserradero, en el municipio de Cusihuiriachi.

En dicho tramo, las fuerzas del orden detectaron una camioneta marca Nissan que se encontraba en aparente estado de abandono.

Una vez que los elementos operativos se aproximaron para realizar la inspección correspondiente, se percataron de que el automotor se encontraba atascado debido a las difíciles condiciones del terreno, lo que impidió que sus tripulantes continuaran con el trayecto.

Al verificar los números de serie en los sistemas de seguridad, los agentes confirmaron que el vehículo contaba con un reporte de robo vigente.

Asimismo, durante la revisión física de la unidad, los oficiales localizaron un cargamento compuesto por cinco paquetes plásticos que contenían la hierba verde, seca y olorosa, con las características propias de la marihuana, misma que arrojó un peso aproximado de 89 kilogramos.

Tanto el vehículo recuperado como el cargamento de droga fueron debidamente asegurados y trasladados para ser puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, para integrar la carpeta de investigación y dar seguimiento a las indagatorias de ley.

Con este importante aseguramiento, la SSPE refrenda la efectividad del trabajo conjunto con las fuerzas federales. Bajo el liderazgo de Gilberto Loya, la SSPE mantiene un combate frontal al narcotráfico y la delincuencia en las zonas rurales, empleando la coordinación táctica para debilitar las estructuras criminales y garantizar la tranquilidad de las familias chihuahuenses