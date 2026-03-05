Asegura Municipio máquinas tragamonedas y clausura establecimientos por incumplir normativa

El Gobierno Municipal de Chihuahua informa que, a través de la Subdirección de Gobernación Municipal, se llevó a cabo un operativo de inspección en el primer cuadro de la ciudad, específicamente en el establecimiento conocido como Plaza de la Tecnología, así como en otras ubicaciones al sur del municipio.

Durante estas acciones se realizó el decomiso de aproximadamente 70 máquinas tragamonedas, al detectarse diversas violaciones a la normativa municipal y federal aplicable para la operación de este tipo de establecimientos.

Entre las irregularidades detectadas se encuentra la falta de permisos municipales, tales como uso de suelo, licencia de funcionamiento, programa interno de Protección Civil, dictamen de medidas de seguridad y dictamen de aforo, además del incumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que otorga facultades de supervisión a la autoridad municipal.

Ante la ausencia de dicha documentación, se procedió al aseguramiento de las máquinas y a la clausura de tres establecimientos.

Este operativo forma parte de las acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, derivadas de las Mesas de Construcción de la Paz, en las que participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Fiscalía General del Estado, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Subdirección de Gobernación Municipal.

Estas acciones se realizan de manera similar a otros operativos implementados recientemente en establecimientos como yonkes y centros de rehabilitación, con el objetivo de inhibir actividades que pudieran derivar en conductas constitutivas de delito.

El Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso de hacer valer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad de las y los chihuahuenses.

Las sanciones administrativas derivadas de estas irregularidades pueden oscilar entre las 50 y hasta las 650 UMAS, conforme a la normativa vigente.