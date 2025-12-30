Asegura Gobierno Municipal pirotecnia en operativo conjunto de vigilancia

Como resultado de un operativo coordinado entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Subdirección de Gobernación Municipal de la Secretaría del Ayuntamiento, se logró el aseguramiento de aproximadamente 35 kilogramos de pirotecnia en distintos puntos de la ciudad, tanto en tianguis como en locales y establecimientos comerciales.

Durante las acciones de supervisión, dos personas fueron detenidas por obstruir las labores de la autoridad, por elementos adscritos a G.O.M.

El Gobierno Municipal informa que este operativo se mantiene de manera permanente, con vigilancia y recorridos preventivos en diferentes cruceros y zonas de alta afluencia, con el objetivo de evitar la venta y distribución de pirotecnia, la cual representa un riesgo para la seguridad de la ciudadanía.

Se reitera el llamado a la población a respetar la normativa y a reportar cualquier actividad irregular a las autoridades correspondientes, a fin de prevenir accidentes y proteger la integridad de las familias chihuahuenses.