Asegura FGE arma de fuego y objetos de interés criminalístico durante cateo en Villa Matamoros

En seguimiento a las acciones de combate e investigación de los delitos, este viernes 16 de enero, la Fiscalía de Distrito Zona Sur cumplimentó una orden de cateo en un domicilio ubicado en la avenida Las Huertas, en el municipio de Villa Matamoros.

La intervención a cargo de un agente del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal de Servicios Periciales, contó con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

En el interior del inmueble cateo aseguraron los siguientes objetos de interés criminalístico:

01 pistola tipo escuadra, de la marca Colt, calibre .32, con un cargador desabastecido.

04 placas de circulación del estado de Chihuahua y del estado de México, de las cuales una corresponde una pick up marca Ford, línea Fx2, de color blanca, con reporte de robo con fecha del 27 de diciembre de 2024.

02 llaves metálicas, una de motocicleta y otra de automotor.

04 teléfonos celulares de diferentes marcas.

02 dispositivos de radio comunicación de la marca Motorola.

Dichos objetos fueron puestos a disposición de esta representación social para las investigaciones correspondientes y determinar si están vinculados con algún otro hecho delictivo.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de trabajar de manera permanente y coordinada con las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno para combatir los delitos y garantizar la seguridad de la ciudadanía.