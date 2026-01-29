Asegura AEI una pick up robada y otra que fue utilizada en el robo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, aseguraron dos pick ups en la ciudad de Cuauhtémoc, una con reporte de robo y la otra que fue utilizada para remolcarla.

En la calle Tabasco y décima de la colonia República, los agentes localizaron la troca de la marca Chevrolet, 1500, modelo 1996, color blanco, sin placas de circulación, que contaba con reporte de robo interpuesto el 20 de enero de 2026, en el municipio de Cuauhtémoc.

Mientras que, en las calles Agustín Melgar y Coahuila, aseguraron una pick up de la marca Chevrolet, línea Silverado, modelo 2003, color blanco, con placas del estado de Durango, ya que a través de las indagatorias se detectó que fue utilizada para remolcar la pick up robada.

Las pick ups aseguradas quedaron a disposición del Ministerio Público para la continuación de las investigaciones.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.