Asegura AEI occidente una pick up Chevrolet, robada

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, aseguraron en las calles 24 y Privada de Veracruz, de la colonia Reforma, un vehículo pick up Chevrolet, S-10, modelo 1996, color arena, que contaba con reporte de robo.

El informe policial señala que al proceder a revisar la unidad automotriz que no contaba con matrículas de circulación, se determinó que había sido robada en el seccional de La Junta, Municipio de Guerrero.

La información obtenida en las diferentes plataformas de búsqueda, establece que existe un reporte de robo vigente ante esta representación social del día 10 de agosto del 2025.

El vehículo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para ponerlo a disposición del Ministerio Público que realizará las diligencias correspondientes.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta Fiscalía, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.