Asamblea Nacional de Venezuela aprueba proyecto de Ley de Amnistía

Caracas. La Asamblea Nacional aprobó ese jueves en primera discusión y por unanimidad el proyecto de Ley de Amnistía presentado por el gobierno nacional que contempla “todo el período político de violencia política de 1999 al presente”, según anunció la presidenta encargada Delcy Rodríguez el pasado 30 de enero.

Durante la sesión parlamentaria, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, pidió perdón en nombre del chavismo y dijo que el proceso debe estar acompañado de un reconocimiento de errores y un llamado a la reconciliación nacional.

“Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también”, dijo para luego agregar: “lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos”. Insistió en la necesidad de avanzar hacia un clima político distinto.

El proyecto ahora deberá ir a un proceso de consulta pública nacional con los sectores involucrados en su temática para luego regresar a la cámara para ser aprobado en una segunda discusión artículo por artículo.

Gobierno “construye alianzas” con petroleras europeas

La presidenta encargada Delcy Rodríguez recibió el miércoles en la noche a representantes de la petrolera española Repsol y de la francesa Maurel & Prom para intercambiar acerca de “los buenos modelos contemplados en la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”. Rodríguez comentó el jueves que el objetivo de las reuniones es “fortalecer la producción, construir alianzas sólidas y potenciar el Motor Hidrocarburos”.

La petrolera estatal Pdvsa detalló en redes que en la reunión estuvieron presentes el director ejecutivo de Exploración y Producción de Repsol, José Carlos De Vicente Bravo, y el director de la Unidad de Negocio de Repsol Venezuela, Luis García. Así mismo, acompañaron a Rodríguez Héctor Obregón, presidente de Pdvsa, así como vicepresidentes de la compañía y viceministros de la cartera de Hidrocarburos.

Por parte de la francesa Maurel & Prom participó su CEO, Olivier Cleret de Langavant y varios directivos de la compañía.

España recibe crudo venezolano

Un informe de la agencia Reuters indicó el jueves que cerca de 2 millones de barriles de crudo ‌pesado venezolano viajan a refinerías propiedad de Repsol en España, tras las compras que la compañía negoció con la comercializadora Trafigura.

Álex Saab está en su casa, dice abogado

El miércoles circuló, a partir de informes del medio colombiano Caracol y la agencia británica Reuters, la noticia de que el exministro de Industrias, Álex Saab, habría sido detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia en combinación con el FBI. En la noche, el abogado de Saab, Luigi Giuliano, desmintió el hecho asegurando que se encuentra en su casa y no tiene cargo alguno en su contra.

Agregó que Saab buscaría reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para hablar sobre este rumor, según declaraciones recogidas por Reuters. El miércoles, Jorge Rodríguez, presidente de la AN, dijo no tener información al respecto al ser consultado sobre el tema. Hasta el momento no existe versión oficial que confirme o desmienta lo informado por medios internacionales.