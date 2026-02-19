Asamblea Nacional de Venezuela aprueba la ley de Amnistía

Caracas. La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el partido gobernante, aprobó este jueves una ley de Amnistía que, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, es restringida y no ofrece alivio a cientos de presos políticos en el país, incluidos militares, mientras algunos familiares completaron su quinto día de huelga de hambre en reclamo de la liberación de sus seres ‌queridos.

La ‌presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en enero tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, cedió a las exigencias de la administración del mandatario estadunidense, Donald Trump, en temas como reformas legales, ventas de petróleo y excarceló a cientos de personas, que grupos de derechos humanos clasifican como presos políticos.

El parlamento, encabezado por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, quien fue la que originalmente propuso la ley, dio este jueves el segundo debate requerido por las normas venezolanas para ‌la ‌aprobación definitiva.