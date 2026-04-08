Artista dibuja el rostro de Jesús en una popular playa española

El rostro de Jesucristo emergió sobre la arena de la playa de La Concha, en San Sebastián (España), en una nueva obra efímera del artista Germán Cedano.

Con una precisión llamativa, el artista vuelve a transformar el paisaje costero en un lienzo natural.

En sus redes sociales, comparte trabajos similares inspirados en figuras del arte y el activismo, así como también en animales.