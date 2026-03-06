Artículos electrónicos fueron asegurados a dos hombres por policías municipales en El Saucito

Agentes municipales de la Subdirección de Inteligencia aseguraron en la colonia El Saucito varios artículos electrónicos que dos hombres cargaban y de los cuales no pudieron acreditar la propiedad, por lo que también fueron arrestados y trasladados a la comandancia Norte, donde quedaron a disposición del Juez Cívico en turno.

Se trata de Aarón Eduardo M. M. y José Adolfo F. M., de 34 y 31 años de edad respectivamente ubicados al caminar en las calles Jacinto Canek y Bulevar Saucito la tarde del jueves 5 con un maletín negro donde llevaban 2 mini lap-top, 2 tablets, 3 discos duros, una cámara de video vigilancia y 3 piezas de baterías para lap-top.

Aparte llevaban también dos pantallas de video de color blanco, de la marca HP, todo lo cual quedó bajo resguardo del Departamento de Evidencias de la Comandancia Norte, en espera de que él o los propietarios las reconozcan o hayan interpuesto la denuncia formal del probable robo ante la Fiscalía General del Estado.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.