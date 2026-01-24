Arropa militancia del PAN y PRI del sur del estado a Marco Bonilla

– Con encuentros multitudinarios en Parral, dialoga sobre los retos que vienen para Chihuahua

En su visita a Hidalgo del Parral, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, sostuvo encuentros con militantes del PAN y del PRI de la región sur del estado, quienes lo recibieron con aforo lleno, muestras de respaldo y un ambiente de unidad.

En dos recintos completamente llenos, panistas y priistas de municipios como Matamoros, López, Coronado, Parral, Allende, Santa Bárbara, San Francisco del Oro y Guachochi se dieron cita para escuchar a Bonilla y refrendar su disposición de caminar juntos frente a los retos que se avecinan para Chihuahua.

Durante su mensaje, Marco Bonilla reiteró que su compromiso es con todo el estado y subrayó que Chihuahua ha sabido salir adelante incluso en los momentos más complejos de su historia.

“En Chihuahua nunca ha sido fácil, pero nunca nos hemos rendido. Solo está derrotado el que deja de luchar, y los chihuahuenses no sabemos rendirnos”, expresó ante los asistentes.

El alcalde capitalino destacó el significado histórico de Parral como tierra clave en las grandes luchas nacionales, recordando que aquí se gestaron momentos decisivos que marcaron el rumbo del país, y afirmó que hoy, como ayer, Chihuahua vuelve a ser protagonista.

Por su parte, el alcalde de Parral, Salvador Calderón, dio la bienvenida a Marco Bonilla y reconoció la amplia participación de militantes y simpatizantes, a quienes calificó como la base que impulsa el futuro del estado desde cada municipio.

Finalmente, Marco Bonilla escuchó de manera directa las inquietudes de las y los asistentes, reiterando un mensaje de cercanía, ánimo y confianza para enfrentar unidos los desafíos que vienen para Chihuahua.