Arrestan a dos masculinos en posesión de cristal en NCG

Como resultado de los operativos para el combate frontal a los delitos, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron en flagrancia a quienes dijeron llamarse Luis Carlos M. R., y Juan V. Z., por delitos contra la salud, en Nuevo Casas Grandes.

El arresto se registró la noche del sábado 18 de abril, en el cruce de la avenida Tecnológico y calle 5 de febrero de la colonia Centro, tras encontrarle a cada uno, un envoltorio de plástico que contienen una sustancia cristalina y granulosa con características propias del cristal.

En total, la metanfetamina dio un peso de 67 gramos, y de igual manera se aseguró un vehículo de la marca Volkswagen, línea Gol de color plata, modelo 2015.

Los detenidos, la droga y el vehículo, quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de continuar con las indagatorias.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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