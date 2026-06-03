Ariadna y Romero en Coahuila… y la sombra de Chihuahua-Maru, encuentro con el Gabinete-“Terremoto Nacional”-Reforma tricolor, al cuadrado

Este miércoles concluye el proselitismo en Coahuila y con ello, la veda inicia este jueves para dar pie a lo que será la jornada electoral este domingo en el vecino estado, en donde están en disputa 25 diputaciones locales, 16 por mayoría relativa y 9 por la vía plurinominal, en lo que para algunos será una especie de ensayo de lo que se viene en las elecciones del año entrante, mientras que para otros no es nada más que una elección demasiado regionalizada que no reflejará lo que pudiera ocurrir en los 17 estados donde se renovarán las gubernaturas. Sea como sea, ayer los dirigentes nacionales de Morena y del PAN, Ariadna Montiel y Jorge Romero, respectivamente, no quisieron dejar nada al azar y estuvieron en tierra coahuilense acompañando a sus candidatos al cierre de campaña. La morenista estuvo en Saltillo y el panista en Monclova y Piedras Negras, desde donde, otra vez, lanzó un grito de guerra al régimen de la 4T si continúan el asedio en contra de la gobernadora Maru Campos, tan es así, que llamó a una resistencia civil pacífica y de paso amagó con clausurar simbólicamente las instalaciones de la Fiscalía General de la República. El panismo nacional ha tomado como bandera a Maru, y la jornada electoral del domingo en Coahuila será una muestra de cómo andan esos ánimos entre los azules del norte del país.

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Si de ánimos y la gobernadora Maru Campos se trata, ayer la jefa del Ejecutivo chihuahuense, a quien se le vio precisamente con un ánimo renovado, citó a los integrantes de su Gabinete en Palacio de Gobierno, con los cuales se reunió para revisar los trabajos realizados en las últimas semanas y de paso detallar el plan a seguir para los próximos días en cuanto a la labor de la administración estatal se refiere. Y es que a partir de la segunda semana de abril se vinieron días convulsos, el operativo que desmanteló un narcolaboratorio en El Pinal desató todo tipo de fuegos en contra de la Gobernadora y el embate de la 4T, a través del morenismo y de la FGR, parecía no dar tregua, sin embargo, bien dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, y a pesar de que a Maru la atacaron con toda la fuerza del régimen, las recientes declaraciones tanto de la presidenta Claudia Sheinbaum, las investigaciones de la Fiscalía General de la República, la defensa por parte del PAN y el apoyo que recibió el sábado por parte de la estructura del panismo y de ciudadanos, calmaron un poco la turbulencia y ayer fue posible salir a tomar aire por parte de la jefa del Ejecutivo y su Gabinete.

Además, a propósito de la FGR, Ulises Lara, el amigazo y salvador del senador neomorenista Javier Corral, salió a decir que tras la entrevista realizada al exfiscal General César Jáuregui en calidad de testigo, misma que ocurrió la semana pasada en Ciudad Juárez, tuvieron acceso a información muy relevante respecto al caso y a la presunta injerencia de agentes extranjeros en el operativo, información que tiene que ver con el actuar de los agentes estadounidenses previo al desmantelamiento del narcolaboratorio en el municipio de Morelos. Así que una de dos: o se vienen nuevas acusaciones o se cierra el caso… sin duda todo dependerá de qué le conviene políticamente a la 4T.

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Los que este sábado participarán en el denominado Terremoto Nacional al que llamó el panismo de todo el país que encabeza Jorge Romero, son los panistas de Chihuahua capital, y es que a través del Comité Directivo Municipal que preside César Komaba, los azules están organizando su participación en este evento que será replicado en las principales ciudades de México, por lo que en el caso de la capital del estado, el llamado Terremoto Nacional se llevará a cabo en el cruce de las avenidas Juan Escutia y Tecnológico a las 10 de la mañana, en donde los panistas están convocando a los suyos a llevar su chaleco azul y desde ahí alzar la voz como una manera de hacer visible que el PAN también sabe salir a las calles, con eso de que al día siguiente es la jornada electoral en Coahuila y exactamente un año antes de lo que en Chihuahua será la madre de todas las batallas.

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Tal como ayer mismo le mencionamos en este mismo espacio, junio será caótico en el Congreso del Estado en lo que respecta a las iniciativas de reformas a la Ley Electoral que han caído en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pues no conforme con que existen ya varias propuestas de reforma por parte de las bancadas de Morena, PAN y PRI, ayer los diputados locales de Movimiento Ciudadano, PT y Verde también entregaron su propuesta de reforma electoral a través de la Oficialía de Partes, misma que tiene como objetivo prioritario que quienes sean candidatos a las alcaldías y en caso de no ganar en las urnas, encabecen la lista por las regidurías, es decir, que la persona candidata a la Presidencia Municipal tendrá garantizado su espacio en el Cabildo. Una propuesta muy similar a la que la fracción parlamentaria del PRI presentó en días pasados y que significa un ganar-ganar para los candidatos a las 67 alcaldías. Los diputados tienen como fecha límite el 30 de junio para legislar y votar las mencionadas reformas, si es que pretenden que tengan vigor para el proceso que tendrá su cúspide el 6 de junio de 2027.