Arde remolque en lote de venta de autos; fuego se propaga a un cuarto y a otro vehículo

Un incendio se registró esta tarde en un lote de venta de autos ubicado en la colonia Campesina, al poniente de esta ciudad capital.

El hecho sucedió sobre la avenida Teófilo Borunda y calle Espuelitas, a donde acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y agentes policíacos.

Según el reporte, el incendio comenzó en un remolque y debido al viento, el fuego se propagó hacia un cuarto donde guardaban madera, además de que también alcanzó a un vehículo en desuso.

A pesar de lo fuerte del incendio, no se registraron personas lesionadas, sólo daños materiales.