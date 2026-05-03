Arde en llamas vehículo al interior de motel Villas en la colonia Revolución

Un vehículo resulto incendiado por una falla mecanica al interior de un motel al norte de la ciudad.

El hecho se registró en el motel ubicado en la avenida Tecnológico cruce con la calle Cuauhtémoc de la colonia Revolución, donde un Ford Focus de color verde modelo atrazado presentó una falla en el motor comenzó a incendiarse de la parte frontal dejando daños también en el tablero y las vestiduras.

Elementos del cuerpo de bomberos lograron sofocar el incendio, pero hay grandes pérdidas en el vehículo,

Afortunadamente no se presentaron lesionados y al lugar acudiendo elementos de la Policía Municipal y policía estatal para levantar nota del hecho.