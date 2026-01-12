Aprueban Comisionados del ICHITAIP calendario de sesiones y horario oficial de labores 2026

Los Comisionados que conforman el Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), reunidos hoy para la celebración de la primera Sesión Extraordinaria del año, aprobaron el calendario de sesiones y horario oficial de labores para el ejercicio 2026.

En esta sesión estuvieron presentes el Comisionado Presidente del Órgano Garante de Chihuahua, Sergio Rafael Facio Guzmán, la Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno y la Comisionada María Selene Prieto Domínguez.