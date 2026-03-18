Aprueba Hacienda y Planeación proyecto FODESEM 2026 para Obras Públicas

Con el objetivo de atender y reparar las averías en las calles de nuestro municipio, las y los regidores que conforman la Comisión de Hacienda y Planeación aprobaron destinar recurso del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal 2026 (FODESEM) para el proyecto presentado por la Dirección de Obras Públicas.

El titular de la Dirección de Obras Públicas, Carlos Alberto Rivas Martínez, mencionó que la iniciativa contempla destinar para el programa de Bacheo Permanente un monto superior a los 26 millones de pesos y explicó la importancia de atender las averías que afectan la circulación vehicular en el municipio y que pueden repercutir directamente en la economía de las familias.

La solicitud fue expuesta y aprobada de forma unánime dentro de la vigésima séptima Sesión Ordinaria de la comisión, presidida por el regidor Luis Abraham Villegas Escandón, y posteriormente será turnada para su análisis y discusión en la próxima Sesión Ordinaria de Cabildo.

Cabe señalar que en las sesiones anteriores de la comisión fueron aprobados los proyectos de las direcciones de Desarrollo Rural y Desarrollo Humano y Educación para el uso del recurso etiquetado en este mismo sentido.