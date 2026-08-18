Aprobación de Trump cae a 33%, su peor nivel, estadunidenses temen guerra larga con Irán: Reuters/Ipsos

Washington. El índice de aprobación del presidente, Donald Trump, cayó al nivel más bajo de su mandato, y una abrumadora mayoría de los estadunidenses temen que la guerra con Irán dure mucho tiempo, según una encuesta de Reuters/Ipsos que concluyó este lunes.

Sólo el 33 por ciento de los encuestados, durante los cuatro días que duró la encuesta, indicó que aprobaba la actuación de Trump en la Casa Blanca, mientras que el 64 por ciento la desaprobaba.

El índice de aprobación de Trump, que bajó desde el 35 por ciento de una encuesta que concluyó a principios de este mes, es ⁠el más bajo que ​en cualquier otro momento de su mandato ⁠actual e iguala el mínimo de su anterior presidencia, en diciembre de 2017.

Tras regresar a la Casa Blanca el año pasado, con algo menos de la mitad del ‌país a ‌favor de su presidencia, la popularidad de Trump se ha visto mermada después de que ordenó ataques contra Irán junto con Israel, aliado de Estados Unidos, a ​fines de febrero.

El conflicto resultante paralizó una quinta parte del comercio mundial ​de petróleo, lo que provocó ​un alza del precio de la gasolina, que ‌está afectando a los hogares estadunidenses y a los aliados republicanos de Trump, que defienden una mayoría en el Congreso de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

El magnate, que basó su campaña en la promesa de mantener la inflación bajo control y evitar largas guerras, detalló inicialmente que el conflicto con Irán duraría unas pocas semanas y argumentó que la guerra era la única forma de impedir que la república islámica desarrolle un arma nuclear que pueda amenazar al mundo.

Irán demuestra su resistencia y en ‌la práctica mantiene bloqueado el comercio de petróleo a través del estrecho de Ormuz, incluso ahora ⁠que el conflicto se ha enfriado. Alrededor del 80 por ciento de los estadunidenses —incluido el 87 por ciento de los demócratas y el 71 por ciento de los republicanos— cree ⁠que la implicación de Estados Unidos en Irán “se prolongará durante un periodo largo”, según la encuesta de Reuters/Ipsos.

Sólo el 16 por ciento cree que el conflicto probablemente terminaría en unas pocas semanas. La encuesta de Reuters/Ipsos, realizada en línea, recabó las respuestas ​de mil 166 adultos estadunidenses de todo el ​país ​y tuvo un margen de error de 3 puntos porcentuales en ambas direcciones.